Егор Крид сообщил о пополнении в семье

Егор Крид выразил надежду, что скоро станет папой.

Источник: Комсомольская правда

Егор Крид сообщил о пополнении в семье. Радостными новостями артист поделился в своем телеграм-канале.

Певец заявил, что стал дядей. Его родная сестра Полина родила дочку. Малышку назвали Оливия.

«Моя родная сестра Полина, родила прекрасную девочку Оливию Александру. Желаю самой прекрасной и самой счастливой жизни малышке!» — написал Крид.

Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем станет отцом и сможет подарить Оливии двоюродных братиков и сестричек.

Рэпер Егор Крид уже много лет пытается найти свою любовь и построить отношения. В сентябре этого года он признался, что находится в состоянии отчаяния, потому что до сих пор не нашел маму для своих детей. Артист даже объявил кастинг на место мамы своих будущих детей.