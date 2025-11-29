Егор Крид сообщил о пополнении в семье

Рэпер Егор Крид уже много лет пытается найти свою любовь и построить отношения. В сентябре этого года он признался, что находится в состоянии отчаяния, потому что до сих пор не нашел маму для своих детей. Артист даже объявил кастинг на место мамы своих будущих детей.