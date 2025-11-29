Егор Крид сообщил о пополнении в семье. Радостными новостями артист поделился в своем телеграм-канале.
Певец заявил, что стал дядей. Его родная сестра Полина родила дочку. Малышку назвали Оливия.
«Моя родная сестра Полина, родила прекрасную девочку Оливию Александру. Желаю самой прекрасной и самой счастливой жизни малышке!» — написал Крид.
Он также выразил надежду, что в ближайшем будущем станет отцом и сможет подарить Оливии двоюродных братиков и сестричек.
Рэпер Егор Крид уже много лет пытается найти свою любовь и построить отношения. В сентябре этого года он признался, что находится в состоянии отчаяния, потому что до сих пор не нашел маму для своих детей. Артист даже объявил кастинг на место мамы своих будущих детей.