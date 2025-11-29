Глава СК Бастрыкин поручил завести дело на застройщика «А101» из Ленобласти

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против крупного застройщика «А101». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В публикации уточнили, что ранее в СМИ и соцсети сообщалось о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «А101» во Всеволожске Ленобласти застройщиком «М11». Срок ввода квартир в эксплуатацию неоднократно переносился. Дольщики вынуждены арендовать жилья, что для них финансово обременительно.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Тихоновичу Сазину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении.
В СК подчеркнули, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как писал сайт KP.RU, накануне стало известно, что руководитель Следкома заступился за обманутых жителей Новосибирской области, которые вложились в частные дома, однако так их и не получили. Застройщик в установленные соглашениями сроки обязательства не исполнил, работы на ряде объектов прекращены, часть строений непригодны для проживания и не введены в эксплуатацию.