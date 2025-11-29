Глава Таганрога предупредила о фейках с отравленными купюрами и конфетами

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова предупредила о фейках, которыми пугают в интернете местных жителей. В том числе опровергла миф о якобы отравленных купюрах и конфетах, разбросанных по городу.
По словам главы, мошенники целенаправленно сеют панику. Они распространяют в интернете и мессенджерах различные «страшилки». Одна из последних фейковых новостей — об отравленных деньгах и конфетах.
— Дорогие мои таганрожцы, не ведитесь на такие «вбросы», — обратилась к горожанам глава администрации. — Понимаю, что сейчас всем непросто и тревожно. Мы беспокоимся о своих родных и близких. И этим пользуются наши враги.
Светлана Камбулова призвала жителей доверять только официальной информации.
— Нельзя распространять непроверенные слухи и домыслы. Враг рассчитывает именно на страх и упаднические настроения. Но я верю, что наш здравый смысл возобладает! Мы все вместе справимся со всеми проблемами, — заявила глава администрации.
