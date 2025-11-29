Ричмонд
Глава Таганрога предупредила о фейках с отравленными купюрами и конфетами

Власти опровергли сообщения об отравленных купюрах в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Таганрога Светлана Камбулова предупредила о фейках, которыми пугают в интернете местных жителей. В том числе опровергла миф о якобы отравленных купюрах и конфетах, разбросанных по городу.

По словам главы, мошенники целенаправленно сеют панику. Они распространяют в интернете и мессенджерах различные «страшилки». Одна из последних фейковых новостей — об отравленных деньгах и конфетах.

— Дорогие мои таганрожцы, не ведитесь на такие «вбросы», — обратилась к горожанам глава администрации. — Понимаю, что сейчас всем непросто и тревожно. Мы беспокоимся о своих родных и близких. И этим пользуются наши враги.

Светлана Камбулова призвала жителей доверять только официальной информации.

— Нельзя распространять непроверенные слухи и домыслы. Враг рассчитывает именно на страх и упаднические настроения. Но я верю, что наш здравый смысл возобладает! Мы все вместе справимся со всеми проблемами, — заявила глава администрации.

Повреждены дома, эвакуируют студентов: После атаки БПЛА на Таганрог 29 ноября дрон упал в центре города, работают саперы.

