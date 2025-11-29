Сразу пять вспышек предпоследнего класса мощности произошли на Солнце 29 ноября

На Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности (M). Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
В 01:22 в группе пятен 4294 (S17E89) произошла вспышка M5.9, продолжавшаяся 13 минут. В 03:02 в той же группе (S14E89) зарегистрирована вспышка M1.6 длительностью 15 минут.
В 07:20 снова в группе 4294 (S17E89) была отмечена вспышка M1.6, которая длилась восемь минут. В 16:16 в группе пятен 4294 (S12E89) произошла вспышка M1.1, продолжавшаяся 23 минуты, а в 19:07 была зафиксирована вспышка M2.9 (N20E89), которая длилась 48 минут, говорится в материале.
Аналогичные возмущения в солнечной активности происходили и днем ранее. По словам ученых, на звезде значительно возросла частота малых и средних вспышек, которые не влияют на Землю, но демонстрируют быстрый рост запасов вспышечной энергии.
В начале месяца на звезде в рентгеновском диапазоне также зарегистрировали две мощные вспышки класса М — они длились 1 час и 61 минуту соответственно. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури.