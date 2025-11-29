Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу пять вспышек предпоследнего класса мощности произошли на Солнце 29 ноября

На Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности (M). Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

На Солнце произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности (M). Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

В 01:22 в группе пятен 4294 (S17E89) произошла вспышка M5.9, продолжавшаяся 13 минут. В 03:02 в той же группе (S14E89) зарегистрирована вспышка M1.6 длительностью 15 минут.

В 07:20 снова в группе 4294 (S17E89) была отмечена вспышка M1.6, которая длилась восемь минут. В 16:16 в группе пятен 4294 (S12E89) произошла вспышка M1.1, продолжавшаяся 23 минуты, а в 19:07 была зафиксирована вспышка M2.9 (N20E89), которая длилась 48 минут, говорится в материале.

Аналогичные возмущения в солнечной активности происходили и днем ранее. По словам ученых, на звезде значительно возросла частота малых и средних вспышек, которые не влияют на Землю, но демонстрируют быстрый рост запасов вспышечной энергии.

В начале месяца на звезде в рентгеновском диапазоне также зарегистрировали две мощные вспышки класса М — они длились 1 час и 61 минуту соответственно. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури.