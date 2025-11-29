Ричмонд
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулировал небо над Черным морем

Самолет принадлежит американской оборонно-технологической компании Leidos.

Источник: Аргументы и факты

Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулировал воздушное пространство над Черным морем, вылетев из Румынии. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Так, самолет-разведчик вылетел из Румынии примерно в 9.44 мск и начал летать над Черным морем. Позже он вернулся на аэродром вылета в Румынии. Из данных портала следует, что отправной точкой стал международный аэропорт имени Михаила Когэлничану.

По данным румынского портала Profit, самолет принадлежит американской оборонно-технологической компании Leidos. Он оснащен оборудованием для обработки сигналов, что позволяет воздушному судну перехватывать сообщения на больших расстояниях.

Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135U пролетел над акваторией Чёрного моря и сделал разворот в районе Сочи.