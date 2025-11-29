Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II патрулировал небо над Черным морем

Так, самолет-разведчик вылетел из Румынии примерно в 9.44 мск и начал летать над Черным морем. Позже он вернулся на аэродром вылета в Румынии. Из данных портала следует, что отправной точкой стал международный аэропорт имени Михаила Когэлничану.