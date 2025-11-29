Простить не значит забыть: как возвращались в СССР люди, обвинявшиеся в сотрудничестве с нацистами

Самутин пишет: «Мы все ждали “пыточного следствия”, не сомневались, что нас будут избивать не только следователи, но и специально обученные и натренированные дюжие молодцы с засученными рукавами…» Самутин даже запомнил фамилию следователя Смерша, особого отдела 5-й ударной армии, стоявшей на севере Германии: «Галицкий умело поворачивал мои признания в сторону, нужную ему и отягчавшую мое положение. Но делал он это в форме, которая тем не менее не вызывала у меня чувство ущемленной справедливости, так как все-таки я был действительно преступник, что уж там говорить. Но беседовал со мной капитан на человеческом языке, стараясь добираться только до фактической сути событий, не пытался давать фактам и действиям собственной эмоциональной оценки. Иногда, желая, очевидно, дать мне, да и себе, возможность отдохнуть, Галицкий заводил и разговоры общего характера. Во время одного я спросил, почему не слышу от него никаких ругательных и оскорбительных оценок моего поведения во время войны, моей измены и службы у немцев. Он ответил: “Это не входит в круг моих обязанностей. Мое дело — добыть от вас сведения фактического характера. А как я сам отношусь ко всему вашему поведению — это мое личное дело, к следствию не касающееся. Конечно, вы понимаете, одобрять ваше поведение и восхищаться им у меня оснований нет, но, повторяю, это к следствию не относится”.