Иосиф Пригожин уверен, что покупатель квартиры Долиной должна получить деньги

А вот отмену Ларисы Долиной продюсер не поддерживает.

Источник: Комсомольская правда

«Эффект Додиной» возмутил россиян, все чаще стали звучать призывы отменить артистку, из-за попыток продавцов потому же плану отменить сделку.

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на призывы отменить артистку. Супруг певицы Валерии отметил, что в этой ситуации нельзя винить только певицу, так как пострадали обе стороны.

— Обе пострадавшие стороны должны прийти к нулевой точке. Если продавцу вернули квартиру, то и покупателю должны вернуть деньги, — считает Пригожин в беседе с Lenta.ru.

А тем временем, в СМИ сообщили, что во Владивостоке покупатели стали массово сдавать билеты на концерт певицы. За сутки до выступления певицы билеты вернули почти 200 человек. Но есть и другая информация: загрузка зала составляет 70−80%, это хороший показатель, пишет газета Известия.

А в «Кафе Пушкинъ» и вовсе удалили публикацию о выступлении певицы на Новый год. В сети быстрого питания «Бургер Кинг» заявили о временном прекращении доставки еды к дому Долиной.

В окружении артистки уверены, что травля Долиной спровоцирована недоброжелателями, а негативные комментарии пишут проплаченные боты. Артистка тоже уверена, что за всем стоят ее враги.

— Мое мнение простое: если продавцу вернули, то и покупателю должны вернуть, но не должно быть пострадавших. Виновные должны быть наказаны и компенсировать всем нам потери. Вот и все. А что здесь можно еще сказать? И одну, и другую сторону жалко. Надо разбирать этот вопрос, — сказал Пригожин в беседе с 360.ru.

А вот певица Слава настроена максимально негативно — она в бешенстве от «схемы Долиной». Из-за этого звезда не может продать квартиры, поскольку покупатели опасаются сделок с артистами. Она также сообщила, что теперь вынуждена проходить через все наркологические клиники и дополнительные проверки, пишет Царьград.