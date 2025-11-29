Ричмонд
NYT: нефтяные объекты Венесуэлы есть среди потенциальных целей ударов США

Также целью США могут стать военные объекты в латиноамериканской республике.

Источник: Аргументы и факты

Потенциальными целями для ударов США на территории Венесуэлы могут стать военные и нефтяные объекты, передает газета New York Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, после заявлений главы США Дональда Трампа о том, что небо над латиноамериканской республикой закрыто, могут последовать удары по Венесуэле, которые в Белом доме назовут кампанией по борьбе с наркотиками.

При этом источники газеты утверждают, что американские удары станут попыткой ослабить власть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что США создают электромагнитные помехи в Карибском регионе, особенно в воздушном пространстве Венесуэлы.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше