NYT: нефтяные объекты Венесуэлы есть среди потенциальных целей ударов США

Потенциальными целями для ударов США на территории Венесуэлы могут стать военные и нефтяные объекты, передает газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным газеты, после заявлений главы США Дональда Трампа о том, что небо над латиноамериканской республикой закрыто, могут последовать удары по Венесуэле, которые в Белом доме назовут кампанией по борьбе с наркотиками.
При этом источники газеты утверждают, что американские удары станут попыткой ослабить власть действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что США создают электромагнитные помехи в Карибском регионе, особенно в воздушном пространстве Венесуэлы.