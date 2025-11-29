Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кабмин выделит 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников связи

Средства получит ГУП «Космическая связь».

Источник: Аргументы и факты

Правительство РФ в текущем году выделит 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников связи и обеспечение связи. Распоряжение размещено в субботу на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, деньги получит государственное унитарное предприятие (ГУП) «Космическая связь». Средства пойдут на создание спутников связи и обеспечение вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите.

Договоры должны быть заключены на проектирование, изготовление и сдачу в эксплуатацию на орбите четырех космических аппаратов связи и вещания.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит 5 млрд рублей на реализацию значимых проектов в ДФО.