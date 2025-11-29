Кабмин выделит 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников связи

Правительство РФ в текущем году выделит 16,7 млрд рублей на создание четырех спутников связи и обеспечение связи. Распоряжение размещено в субботу на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, деньги получит государственное унитарное предприятие (ГУП) «Космическая связь». Средства пойдут на создание спутников связи и обеспечение вещания государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите.
Договоры должны быть заключены на проектирование, изготовление и сдачу в эксплуатацию на орбите четырех космических аппаратов связи и вещания.
