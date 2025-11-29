Ричмонд
Американский миллиардер построил «убежище для конца света» на 200 человек

Предприниматель и автор постапокалиптических триллеров Джейсон Орвис создал собственное автономное «убежище для конца света», способное вместить до 200 человек. Об этом сообщает издание People.

На территории находятся склады с 110 тоннами зерна, колодец, солнечные панели, теплицы, оружейная, мастерские, коптильни и помещения для переработки мяса, а также обширный «пищевой сад» с многолетними фруктовыми деревьями, ягодными кустами и овощами, которые выращиваются без пестицидов и химических удобрений. Такие растения обеспечивают урожай круглый год.

— Даже если конца света не будет, умение выращивать еду, работать с землей и делать все вместе с детьми — это лучшее решение, которое мы когда-либо принимали, — отметил автор проекта.

По словам миллионера, в этом убежище могут выжить до 200 человек — его семья, друзья, медицинские работники, фермеры и пчеловоды. Орвис отметил, что в случае социального коллапса важнее не наличие бункеров, а самообеспечение и крепкое сообщество, поскольку, по его мнению, «выживают не одиночки с оружием, а те, кто объединяется», передает People.

