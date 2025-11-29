На Солнце 29 ноября произошло пять мощных вспышек

На Солнце в субботу, 29 ноября, произошло пять вспышек предпоследнего класса мощности (M). Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
В 01:22 вспышка M5.9 продолжительностью 13 минут зафиксирована в группе пятен 4294 (S17E89). В 03:02 в группе пятен 4294 (S14E89) произошла вспышка M1.6, длившаяся 15 минут. В 07:20 в группе пятен 4294 (S17E89) наблюдали вспышку мощностью M1.6. Длилась она 8 минут.
Еще две вспышки мощностью M1.1 и M2.9 произошли в 16:16 и 19:07. Длились они 23 минуты и 48 минут соответственно.
Ранее астроном Сергей Богачев рассказал, как усиление вспышек на Солнце отразится на людях.