На Солнце 29 ноября произошло пять мощных вспышек

В 01:22 вспышка M5.9 продолжительностью 13 минут зафиксирована в группе пятен 4294 (S17E89). В 03:02 в группе пятен 4294 (S14E89) произошла вспышка M1.6, длившаяся 15 минут. В 07:20 в группе пятен 4294 (S17E89) наблюдали вспышку мощностью M1.6. Длилась она 8 минут.