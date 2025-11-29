Принадлежавшее Николаю II «Зимнее яйцо» Фаберже выставили на аукцион

Наследники коллекционера шейха Сауда бин Мухаммеда Аль Тани выставили на аукцион Christie’s «Зимнее яйцо» Фаберже, принадлежавшее Николаю II. Об этом пишет Forbes.
Яйцо было подарком императора на Пасху 1913 года для его матери, императрицы Марии Федоровны. В последний раз оно продавалось на Christie’s в 2002 году за рекордные 9,5 миллиона долларов. На этот раз его оценили в сумму от 20 миллионов до 30 миллионов фунтов стерлингов.
«Зимнее яйцо» уже третий раз появляется на торгах Christie’s. В 1994 году оно было продано на аукционе в Женеве за 5 587 308 долларов, а в 2002 году — за 9 579 500 долларов, что стало мировым рекордом.
Источник, близкий к аукционному дому, сообщил Forbes, что ни один из прогнозов экспертов не оправдался ни в 1994-м, ни в 2002 году: покупали его не те клиенты, на которых рассчитывал аукцион. В 2002 году яйцо приобрели на Ближнем Востоке, и оно оказалось у потомков правящей катарской династии Аль Тани. Наследники покойного коллекционера снова выставили его на торги.
«Зимнее яйцо» Фаберже считается одним из самых изысканных императорских пасхальных яиц: его дизайн разработала молодая ювелир Альма Пиль, племянница знаменитого мастера Карла Фаберже. В отличие от других императорских яиц, «Зимнее яйцо» выполнено в монохромной гамме, в его украшении использовано более 100 бриллиантов огранки «роза», а акцент сделан на мастерстве ювелирной работы. Корпус яйца вырезан из горного хрусталя, который является крайне хрупким и капризным материалом, говорится в публикации.
На прошлой неделе на аукционе Sotheby’s, картину австрийского художника Густава Климта «Портрет Элизабет Ледерер» продали за рекордные 236,4 миллиона долларов. В соцсети Х пресс-служба аукционного дома уточнила, что работа стала самым дорогим лотом в сегменте современного искусства за всю историю торгов.