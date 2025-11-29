Принадлежавшее Николаю II «Зимнее яйцо» Фаберже выставили на аукцион

Источник, близкий к аукционному дому, сообщил Forbes, что ни один из прогнозов экспертов не оправдался ни в 1994-м, ни в 2002 году: покупали его не те клиенты, на которых рассчитывал аукцион. В 2002 году яйцо приобрели на Ближнем Востоке, и оно оказалось у потомков правящей катарской династии Аль Тани. Наследники покойного коллекционера снова выставили его на торги.