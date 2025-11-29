Чехи отказались спонсировать производителя ракет ВСУ «Фламинго» после скандала

В результате коррупционного скандала на Украине чешские активисты решили не переводить средства производителю ракет «Фламинго». Организация усомнилась в том, что ракета вообще способна взлететь. Об этом пишет местное издание iDNES.
— На прошлой неделе представитель инициативы лично осмотрел розовую ракету. Он признал, что вокруг нее слишком много эмоций, дезинформации и неясностей, и до сих пор нет стопроцентной уверенности, что она действительно летает и может точно поразить цель, — говорится в материале.
Один из представителей чешской инициативы по помощи Украине отметил, что если кто-то и «выйдет из этой истории идиотом», так это он, поскольку именно его сфотографировали с ракетой, а не тех, кто вложил в нее деньги.
Активисты в Чехии собрали более 12,5 миллиона крон (примерно 47 миллионов рублей), однако средства остались на их счетах, передает RT со ссылкой на материал.
Ракета «Фламинго» многими экспертами представлялась как ответ украинской армии российским вооружениям, который позволит бить вглубь территорий РФ. При этом сама компания-производитель Fire Point оказалась связанной с коррупционером и «кошельком Зеленского» Тимуром Миндичем. Он является близким другом президента Украины. Предполагается, что именно через него тот мог выводить денежные средства за границу и покупать дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».