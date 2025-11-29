Kan: украинский Ан-124 вывез из Израиля военные грузовики США

Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 прибыл в израильский аэропорт Бен-Гурион, где в него загрузили американские военные грузовики и оборудование. Как сообщила в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan, после этого Ан-124 вылетел в ОАЭ с короткой посадкой в Грузии.
«Вчера транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где был загружен американскими военными грузовиками Oshkosh с большим количеством военного оборудования», — сказано в публикации.
В Израиль самолет прилетел из ОАЭ, куда вместе с грузом потом и вернулся.
Последний раз украинский Ан-124 приземлялся в израильском аэропорту в начале октября. Издание Kyiv Post писало, что в Тель-Авиве борт был загружен контейнерами, похожими на те, в которых израильские военные перевозят ракеты-перехватчики для Patriot.
Напомним, в июле самолет Ан-124 был замечен в небе над Киевом. Приземлился он в Лейпциге.