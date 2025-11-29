Kan: украинский Ан-124 вывез из Израиля военные грузовики США

Украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124 прибыл в израильский аэропорт Бен-Гурион, где в него загрузили американские военные грузовики и оборудование. Как сообщила в субботу израильская гостелерадиокомпания Kan, после этого Ан-124 вылетел в ОАЭ с короткой посадкой в Грузии.