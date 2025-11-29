В Тюмени обновляется интерьер городских автобусов

Транспорт скоро начнут украшать к Новому году.
В Тюмени в настоящее время в городском транспорте идет замена изношенной обивки сидений, поврежденных поручней, а также проводится регулировка печек в салонах. Об этом глава города Максим Афанасьев сообщил в соцсети.
«Сегодня, вместе с коллегами посетили предприятие, которое активно участвует в развитии общественного транспорта нашего города», — сообщил тюменский глава в telegram-канале.
Также в ближайшее время автобусы будут украшаться к предстоящему Новому году. Афанасьев проверил работу предприятия, где также проводится полный цикл обслуживания газобалонного оборудования.