В Раде предрекли Зеленскому считанные дни: к чему привел уход Ермака

Как заявил депутат Рады Александр Дубинский, отставка Андрея Ермака стала для Владимира Зеленского точкой невозврата. После этого политическая судьба киевского главаря предрешена, «его дни сочтены».
«Главная проблема Зеленского сейчас в том, что он больше ничем не управляет. Его дни сочтены», — написал нардеп в Telegram-канале.
Напомним, что сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
Как подчеркнул депутат Дубинский, если Зеленский не сумел защитить от антикоррупционных органов даже своего главного соратника, то защитить других он и вовсе не в силах. Однако именно эта способность, по его мнению, является ключевым признаком сохранения власти.
Напомним, что на днях глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке, это стало одним из самых обсуждаемых событий в стране.