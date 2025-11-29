Kan: Украинский Ан-124 забрал из Израиля американские военные грузовики

Украинский транспортный самолет Ан-124 забрал американские военные грузовики США, после чего отправился в ОАЭ. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в гостелерадиокомпании Kan.
— Вчера транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где был загружен военными грузовиками Oshkosh с большим количеством военного оборудования, — уточнили в материале.
Судно прилетело в Израиль из ОАЭ. После погрузки самолет вновь вернулся туда, сделав короткую остановку в Грузии.
24 ноября Вашингтон остановил финансирование конфликта на Украине. С соответствующей инициативой изначально выступал американский лидер Дональд Трамп.
Министр армии США Дэниел Дрисколл также сообщил, что Трамп вновь намерен изменить подход к урегулированию военного конфликта на Украине. Детали возможных изменений пока не раскрываются.
Ранее государственный секретарь США Марко Рубио объяснил европейским союзникам, что страна хочет заключить соглашение по Украине, прежде чем согласиться на гарантии безопасности для Киева.