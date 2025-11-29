Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Kan: Украинский Ан-124 забрал из Израиля американские военные грузовики

Украинский транспортный самолет Ан-124 забрал американские военные грузовики США, после чего отправился в ОАЭ. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в гостелерадиокомпании Kan.

Украинский транспортный самолет Ан-124 забрал американские военные грузовики США, после чего отправился в ОАЭ. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в гостелерадиокомпании Kan.

— Вчера транспортный самолет Ан-124 приземлился в аэропорту Бен-Гурион, где был загружен военными грузовиками Oshkosh с большим количеством военного оборудования, — уточнили в материале.

Судно прилетело в Израиль из ОАЭ. После погрузки самолет вновь вернулся туда, сделав короткую остановку в Грузии.

24 ноября Вашингтон остановил финансирование конфликта на Украине. С соответствующей инициативой изначально выступал американский лидер Дональд Трамп.

Министр армии США Дэниел Дрисколл также сообщил, что Трамп вновь намерен изменить подход к урегулированию военного конфликта на Украине. Детали возможных изменений пока не раскрываются.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио объяснил европейским союзникам, что страна хочет заключить соглашение по Украине, прежде чем согласиться на гарантии безопасности для Киева.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше