МО: 21 украинский БПЛА сбит над тремя областями России и Черным морем

Срочная новость.
В период с 18:00 до 23:00 по мск средствами противовоздушной обороны было уничтожено 21 беспилотное летательное устройство над тремя российскими областями и Черным морем. Об этом заявили в Минобороны.
