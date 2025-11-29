Штурмовые войска Украины хотят ликвидировать, так как они не оправдали себя. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в российских силовых структурах.
— Отстраненный от командования головорез Олег Ширяев раздает автографы в Харькове, пока личный состав 225-го полка утилизируют под Волчанском, Сумами, в ДНР и Днепропетровской области, — отметил источник.
Он добавил, что бойцы 225-го полка на данный момент разбиты на несколько частей. Кроме того, войска почти расформированы, передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин утверждает, что украинским военным придется сворачивать фронт, если ситуация, подобная той, что произошла под Купянском, повторится в других регионах.
Глава государства добавил, что только в октябре ВСУ потеряли до 47 тысяч человек, в то время как ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО, продвигаясь вглубь позиций с ускоренными темпами.
Украинский солдат Владислав Потоцкий заявил, что Украина полностью потеряла Красноармейск. Ситуация в городе для армии «катастрофическая». Без серой зоны путь для отступления составляет 1,8 километра.