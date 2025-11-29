Умерла блокадница и звезда TikTok Нина Сахарнова

На 105-м году жизни скончалась блокадница Ленинграда и звезда TikTok Нина Сахарнова. Как сообщила ее внучка Вероника Колдина в соцсети ВКонтакте, смерть наступила после госпитализации, вызванной ухудшением здоровья.
Внучка, получившая горькую весть несколькими часами ранее, уточнила в публикации, что продолжительность жизни ветерана составила «104 года и 4 дня».
Нина Георгиевна начала вести свой канал в TikTok в возрасте 99 лет и практически мгновенно завоевала огромную популярность, набрав миллионы просмотров. В создании контента ей помогала внучка. Она писала сценарии для видео, монтировала ролики и разрабатывала образы.
В своих видео пенсионерка танцевала, исполняла песни, а также с удовольствием отвечала на вопросы подписчиков. Многие из вопросов были посвящены самым тяжелым воспоминаниям — дням, проведенным в осажденном Ленинграде.
В этот же день умерла журналист и публицист журнала «Вокруг света» Лидия Чешкова в возрасте 91 года.