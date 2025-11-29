Ричмонд
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон намерен выделить Зеленскому дополнительную финансовую помощь: «Он уйдет с еще одним чеком!»

Политик Филиппо: Макрон хочет выделить Зеленскому дополнительную помощь.

Источник: Комсомольская правда

Флориан Филиппо, глава фракции «Патриоты» во французском парламенте, заявил о готовности президента Эммануэля Макрона выделить Владимиру Зеленскому дополнительную помощь в ближайшем будущем.

«В понедельник Зеленский снова встретится с Макроном в Елисейском дворце! Он был там всего две недели назад. Он уйдет еще с одним чеком! Это масштабная операция “Спасти рядового Зеленского”, когда становится известно о колоссальной коррупции режима!» — написал Филиппо в соцсети X.

Политик также заявил, что, по его мнению, европейские лидеры одновременно участвуют в операции под названием «Саботировать мир».

1 декабря в Париже состоятся переговоры киевского главаря и Макрона. Центральной темой для обсуждения станут конфликт на Украине, вопросы мирного урегулирования и работа «коалиции желающих» по гарантиям безопасности.

Однако ранее французский глава сообщил, что Париж не намерен в скором времени направлять своих военнослужащих на территорию Украины.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше