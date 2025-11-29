Флориан Филиппо, глава фракции «Патриоты» во французском парламенте, заявил о готовности президента Эммануэля Макрона выделить Владимиру Зеленскому дополнительную помощь в ближайшем будущем.
«В понедельник Зеленский снова встретится с Макроном в Елисейском дворце! Он был там всего две недели назад. Он уйдет еще с одним чеком! Это масштабная операция “Спасти рядового Зеленского”, когда становится известно о колоссальной коррупции режима!» — написал Филиппо в соцсети X.
Политик также заявил, что, по его мнению, европейские лидеры одновременно участвуют в операции под названием «Саботировать мир».
1 декабря в Париже состоятся переговоры киевского главаря и Макрона. Центральной темой для обсуждения станут конфликт на Украине, вопросы мирного урегулирования и работа «коалиции желающих» по гарантиям безопасности.
Однако ранее французский глава сообщил, что Париж не намерен в скором времени направлять своих военнослужащих на территорию Украины.