Сырое яйцо разбили о голову лидера французской партии «Национальное объединение»

Неизвестный напал на главу французской правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделла — злоумышленник разбил об его голову куриное яйцо. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в Figaro.
Инцидент произошел на встрече политика с читателями в городе Муассак на юго-западе Франции.
— В то время как президент «Национального объединения» подписывал экземпляры своей новой книги «Чего хотят французы», к нему подошел мужчина и разбил ему о голову яйцо, — отметили в материале.
Сотрудники полиции вычислили преступника. Им оказался 70-летний мужчина, его сразу задержали и взяли под стражу.
Барделла при этом не пострадал. Его вывели из помещения на несколько минут, после чего он продолжил встречу с читателями, уточнили в издании.
Похожий случай произошел в России 28 ноября. Тогда житель Енисейска пришел в администрацию на прием к мэру Валерию Никольскому. Он раскритиковал его работу, а затем несколько раз ударил чиновника.
Житель города, избивший мэра Никольского, сломал ему нос. Чиновника госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Конфликт начался, когда мужчину попросили снять головной убор.