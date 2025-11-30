Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Григорьев день 30 ноября, который называют Сивер

Узнали запреты и приметы на 30 ноября, когда празднуют Григорьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 30 ноября вспоминает святого Григория Чудотворца. В народе отмечают Григорьев день. Однако существует еще одно название — Сивер, связанная с сильным ветром с севера.

Что нельзя делать 30 ноября.

Нельзя примерять чужое обручальное кольцо. Предки верили, что подобное может привлечь несчастья. Кроме того, 30 ноября не следует много болтать. А еще мужу и жене запрещалось ссориться, так как это могло привести к расставанию.

Что можно делать 30 ноября.

По традиции, в названный день было принято устраивать гуляния, кататься с горок, если было много снега. Была примета: тот, кто дальше проедет, станет самым счастливым в следующем году.

Согласно приметам, молодой месяц на небе говорил про морозы. В том случае, если лед на реке потемнел, то ждали богатого урожая.

Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в Рождественский пост, который начался с 28 ноября.

