Народный календарь. Как защитить свой дом от нечисти в День Прокла, 3 декабря

В древние времена люди верили, что 3 декабря активизируются злые духи, которые стремятся принести людям несчастье и навредить всеми возможными способами. Считалось, что нечисть не только сама приносит неприятности, но и подталкивает людей к плохим поступкам. В старину в этот день вечером закрывали дымоходы, окна и все щели в доме, чтобы не допустить проникновения злых сил в жилье и защититься от бед.