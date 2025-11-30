Ричмонд
Народный календарь. Как защитить свой дом от нечисти в День Прокла, 3 декабря

В народном календаре 3 декабря — День Прокла. В эту дату церковь чтит память святого Прокла, который в V веке служил архиепископом в Константинополе.

В древние времена люди верили, что 3 декабря активизируются злые духи, которые стремятся принести людям несчастье и навредить всеми возможными способами. Считалось, что нечисть не только сама приносит неприятности, но и подталкивает людей к плохим поступкам. В старину в этот день вечером закрывали дымоходы, окна и все щели в доме, чтобы не допустить проникновения злых сил в жилье и защититься от бед.

Также на Руси был еще один способ защититься от темных сил — установить перекрещенные палочки на всех входах. Кроме того, ими нужно закрывать все емкости с водой, так как люди верили, что злые духи могут проникнуть и туда.

Приметы погоды:

Если запел снегирь, а сорока прячется под крышу, то будет вьюга.

Увидеть на верхушке дерева тетерева — к солнечной и теплой погоде.

Если ночью и рано утром идет снег, но нет ветра, то ближайшие дни будут ясными.

В печи поленья трещат — к морозу.

3 декабря выпал снег — 3 июня будет дождливым.

Именины отмечают: Татьяна, Фекла, Василий, Григорий, Владимир, Арсений, Александр, Алексей, Анна.