Пустимтесь вприсядку, поднявши фалды: Гоголь с хип-хопом и Шекспир с лезгинкой

В последний месяц осени на московских сценах изобиловали переделки вечной классики — в том числе и приготовленные без особого пиетета к первоисточнику. Впрочем, здоровый смех всегда был в традициях русской культуры, в чем на собственном опыте убедился критик Влад Васюхн, посетивший самые интересные столичные премьеры ноября, специально для «Известий».
«Идиоты’МХТ имени Чехова.
Актер Сергей Волков, один из самых талантливых в поколении 30-летних, теперь заявил о себе столичным театралам как и о сильном, умном режиссере (предыдущая его работа в этом качестве случилась еще в студенчестве в Театре имени Ленсовета). Ученик Юрия Бутусова выпустил спектакль по мотивам романа «Идиот», пригласив вступить в диалог с тем, что он оставил от Ф. М. Достоевского, своих коллег по Художественному театру.
История любовного треугольника и убийства Настасьи Филипповны рассказывается нелинейно, с конца. Место действия — переживающая ремонт ободранная квартира Рогожина, заставленная банками со «ждановской жидкостью» — дезинфекцией от трупного запаха (художник Мария Мелешко). Данил Стеклов, Анна Чиповская, Полина Романова и сам постановщик примерили маски несчастных «идиотов». И если Волков играет только князя Мышкина, то остальным достались и мужские, и женские персонажи — такие же странные, страстные, нервные и особенные, как главный герой. Весь квартет работает виртуозно.
«Ревизор: комедия в стихах’Губернский театр.
Команда Юрия Квятковского, а в данном случае надо отметить не только мастерство режиссера, явила этим спектаклем яркий пример нескучной классики. Казалось бы, ну что нового можно сделать с растащенной на цитаты, ставленной-переставленной комедией Гоголя? Но на этот раз «Ревизор» приехал к нам с хип-хопом! Рэппер Лев Киселев и сценаристка Александра Лебедева деликатно, без натужного осовременивания переработали авторский текст, а композитор Сергей Азеев положил его на музыку. И это далеко не все фишки экспериментальной постановки.
Не меньшее впечатление, чем свежо зазвучавший текст, производит визуальная сторона зрелища — мультимедийность, соединившая живых актеров (очень хороших!) и компьютерную анимацию. Черно-белая графика (художник Антон Левдиков) транслируется на задник сцены, мгновенно перенося из одной локации в другую. Единственная претензия, которую можно предъявить режиссеру, — слишком быстрый темп: история проносится за час с четвертью, а так хочется посмаковать отдельные моменты!
«Последние» «Шалом».
При всем минимализме подручных средств режиссер Олег Липовецкий, он же сценограф этого спектакля, создал зрелище, острое как по форме, так и по содержанию. Липовецкий пренебрег воплощением подробных авторских ремарок про уютную комнату с камином, пианино и большим книжным шкафом. Да, описание места действия мелькает на мониторах, однако все персонажи семейной драмы, написанной Максимом Горьким в 1908 году, находятся на пустом поворотном круге, внутри очерченного квадрата. Это то ли невидимый нам дом, потерявший фундамент, то ли клетка, то ли ринг, где происходит схватка отцов и детей.
Многодетная семья отставного полицмейстера Ивана Коломийцева (блестящая работа Дмитрия Цурского, впрочем, как и всего актерского ансамбля), теряя почву под ногами, разбирается не только в собственных проблемах. Фон для этой частной драмы — судьба большой страны, только-только пережившей Кровавое воскресенье 9 января 1905 года. В распоряжении актеров есть разве что венские стулья, а так даже костюмы у них современные, что лишь подчеркивает актуальность и вневременность истории. А сидящие с четырех сторон на трибунах зрители — наблюдатели, свидетели и судьи.
«Макбет’Театр имени Моссовета.
Еще не успели отпылать и остыть зрительские страсти после просмотра сериала «Хроники русской революции», как Андрей Кончаловский дал новый повод для споров — на этот раз театралам. 88-летний режиссер представил пусть и вызывающую немало вопросов, однако на удивление бодрую версию шекспировского «Макбета». Она сжата по времени и при этом масштабна по воплощению. Заглавную роль исполнил Евгений Ткачук, специально приглашенный и затмивший своей харизмой и обаянием штатных актеров труппы. Его Макбет — сильный и благородный воин, не способный на убийства, но вынужденный их совершить. Главную женскую роль — леди Макбет — Кончаловский предсказуемо отдал своей многолетней музе Юлии Высоцкой, и воплощение этого образа далеко от хрестоматийного. Мягкость и грация сочетаются в ее героине с готовностью совершить преступление, даже если расплатой за него станет безумие.
Новизна режиссерской концепции в том, что из средневековой Шотландии действие трагедии перенесено в Закавказье. Это передано через костюмы (художник Тамара Эшба), бутафорию, декорации, свет, музыку, хореографию и, разумеется, темперамент исполнителей. Батальные сцены поставлены так динамично, что заставляют переживать как за артистов, так и за зрителей первых рядов.
«Затоваренная бочкотара’Пространство “Внутри”.
Сатира, фантастика, абсурд, сновидения и преувеличения, а еще многоцветная языковая палитра — на этом строится написанная в 1968 году повесть Василия Аксенова. Это советская сказка для взрослых, где реалии жизни времен оттепели поданы иронично и гротескно, за что автора всерьез обвиняли «в искажении действительности».
Режиссер-дебютант Мария Карлсон родилась совсем в другую эпоху, но ее спектакль — живой, легкий и смешной — можно смело назвать аутентичным. Бочкотара, которую везет на склад забулдыга и философ Василий Телескопов (Егор Кенжаметов), объединила в его грузовике случайных пассажиров — от специалиста по неведомой стране Халигалии (Денис Котов) до по любому поводу строчащего кляузы старика Моченкина (Полина Шашура). Несмотря на всю свою непохожесть, главное, чем все они увлечены в непредсказуемом на казусы путешествии, — это поиски Хорошего Человека и мечты о светлом будущем.