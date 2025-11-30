Пустимтесь вприсядку, поднявши фалды: Гоголь с хип-хопом и Шекспир с лезгинкой

Еще не успели отпылать и остыть зрительские страсти после просмотра сериала «Хроники русской революции», как Андрей Кончаловский дал новый повод для споров — на этот раз театралам. 88-летний режиссер представил пусть и вызывающую немало вопросов, однако на удивление бодрую версию шекспировского «Макбета». Она сжата по времени и при этом масштабна по воплощению. Заглавную роль исполнил Евгений Ткачук, специально приглашенный и затмивший своей харизмой и обаянием штатных актеров труппы. Его Макбет — сильный и благородный воин, не способный на убийства, но вынужденный их совершить. Главную женскую роль — леди Макбет — Кончаловский предсказуемо отдал своей многолетней музе Юлии Высоцкой, и воплощение этого образа далеко от хрестоматийного. Мягкость и грация сочетаются в ее героине с готовностью совершить преступление, даже если расплатой за него станет безумие.