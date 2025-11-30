В райцентре ЯНАО простятся с бойцом, погибшим на СВО. Фото

Боец защищал Родину в зоне СВО.
В Красноселькупском районе (ЯНАО) 1 декабря состоится прощание с Олегом Кагилевым. Ямалец погиб при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Трагическую новость в соцсети сообщили местные власти.
Прощание с бойцом состоится 1 декабря.
«Красноселькупский район понес тяжелую утрату. В ходе специальной военной операции при исполнении боевых задач погиб наш земляк Кагилев Олег Петрович. Прощание состоится 1 декабря», — сообщается в telegram-канале районной мэрии.
Боец погиб 12 ноября. Прощание состоится с 10:00 до 11:00 часов. Все желающие почтить память героя могут подойти в Храм в честь святого мученика Василия Мангазейского.