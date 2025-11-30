Умерла звезда TikTok Нина Сахарнова

Нина Сахарнова стала известна благодаря своему каналу в TikTok, который она начала вести в 99 лет. Ей помогала внучка: она писала сценарии, монтировала ролики и создавала образы. В своих видео пенсионерка танцевала, пела и отвечала на вопросы подписчиков, в том числе о днях, проведенных в блокадном Ленинграде, и быстро набрала миллионы просмотров.