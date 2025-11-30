Иностранцам напомнили о сроках постановки на учет

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Срок в 90 дней для постановки на учет в ММЦ «Сахарово» в Москве для иностранцев, въехавших в Россию в безвизовом порядке, на 1 сентября 2025 года находившихся на территории Московского региона и не состоявших на миграционном учете, истекает 30 ноября.
«Иностранные граждане, законно находящиеся на территориях субъектов Российской Федерации, участвующих в эксперименте, на день вступления в силу настоящего Федерального закона и не состоящие на миграционном учете в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ “О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”, обязаны обратиться в уполномоченную городом федерального значения Москвой организацию в целях осуществления их учета по адресу такой организации в течение девяноста дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона», — говорится в федеральном законе № 121-ФЗ, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, с 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области проводится эксперимент по внедрению новых механизмов миграционного учета. Учету подлежат трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и имеющие право на работу как на основании патента, так и без разрешения на работу или патента. Также учету подлежат мигранты, прибывшие в РФ не с целью осуществления трудовой деятельности, но изменившие цель визита в РФ, а также мигранты, пребывающие на территории пилотных субъектов более 90 дней при условии прибытия не в трудовых целях.