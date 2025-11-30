Иностранцам напомнили о сроках постановки на учет

Согласно документу, с 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области проводится эксперимент по внедрению новых механизмов миграционного учета. Учету подлежат трудовые мигранты, прибывшие в РФ в безвизовом порядке и имеющие право на работу как на основании патента, так и без разрешения на работу или патента. Также учету подлежат мигранты, прибывшие в РФ не с целью осуществления трудовой деятельности, но изменившие цель визита в РФ, а также мигранты, пребывающие на территории пилотных субъектов более 90 дней при условии прибытия не в трудовых целях.