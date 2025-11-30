Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актёр «Молодёжки» Никита Паршин получил сотрясение мозга, его госпитализировали

Актер Никита Паршин, играющий в спектакле «Жизнь взаймы» получил сотрясение мозга по неосторожности.

Источник: Комсомольская правда

Актер Никита Паршин из сериала «Молодежка. Новая Смена» получил сотрясение мозга, после чего его экстренно увезли на скорой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

ЧП случилось во время репетиции спектакля «Жизнь взаймы» в московском театре «Многоточие». Как уточняет Mash, Паршин получил сотрясение мозга по неосторожности.

По информации источника, скорая приехала прямо к зданию театра.

Ближайший показ спектакля запланирован на 30 ноября. Однако неизвестно, примет ли актер в нем участие.

Напомним, что спектакль поставлен по роману Эриха Марии Ремарка. Премьера прошла 15 августа 2025 года.

Ранее актер питерского театра имени Ленсовета Илья Дель с серьезными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение после падения из окна.