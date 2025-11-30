Актёр «Молодёжки» Никита Паршин получил сотрясение мозга, его госпитализировали

Актер Никита Паршин из сериала «Молодежка. Новая Смена» получил сотрясение мозга, после чего его экстренно увезли на скорой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
ЧП случилось во время репетиции спектакля «Жизнь взаймы» в московском театре «Многоточие». Как уточняет Mash, Паршин получил сотрясение мозга по неосторожности.
По информации источника, скорая приехала прямо к зданию театра.
Ближайший показ спектакля запланирован на 30 ноября. Однако неизвестно, примет ли актер в нем участие.
Напомним, что спектакль поставлен по роману Эриха Марии Ремарка. Премьера прошла 15 августа 2025 года.
Ранее актер питерского театра имени Ленсовета Илья Дель с серьезными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение после падения из окна.