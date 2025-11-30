Российские туристы застряли в Стамбуле из-за подрыва ВСУ нефтяных танкеров

Напомним, в Чёрном море у берегов Турции вспыхнул танкер Kairos, который шёл в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия». Позже турецкие власти сообщили о задымлении на другом судне — танкере Virat, тоже двигавшемся в Чёрном море недалеко от турецкого побережья. При этом последний корабль бы атакован дважды и получил повреждения. По одной из версий, танкеры Virat и Kairos в Турции подверглись атаке украинских безэкипажных катеров. Позже эту версию подтвердили киевские СМИ, назвав случившееся операцией СБУ.