Российские туристы застряли в Стамбуле из-за подрыва ВСУ нефтяных танкеров

Представители авиакомпании объяснили отмену рейса чрезвычайной ситуацией, связанной с поджогом нефтяных танкеров у берегов Турции. После четырёхчасового ожидания в аэропорту туристам предложили альтернативные варианты вылета, включая рейс до Санкт-Петербурга.
В настоящее время туристы ожидают нового рейса до Москвы, однако точные сроки вылета пока не известны.
Напомним, в Чёрном море у берегов Турции вспыхнул танкер Kairos, который шёл в Новороссийск без груза. Пожар, как утверждается, начался «из-за внешнего воздействия». Позже турецкие власти сообщили о задымлении на другом судне — танкере Virat, тоже двигавшемся в Чёрном море недалеко от турецкого побережья. При этом последний корабль бы атакован дважды и получил повреждения. По одной из версий, танкеры Virat и Kairos в Турции подверглись атаке украинских безэкипажных катеров. Позже эту версию подтвердили киевские СМИ, назвав случившееся операцией СБУ.
