Молодые жители Шадринска могут выиграть до 30 тысяч рублей на социальные проекты

Мероприятие пройдет 19 декабря 2025 года на площадке ШГПУ. К участию приглашаются школьники, студенты и волонтеры в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс разделен на два этапа: заочный, где до 18 декабря принимаются заявки, и очный, включающий публичную защиту презентации. Участники могут выбрать одну из 16 номинаций, охватывающих сферы от экологии и спорта до сохранения исторической памяти. Победителей наградят дипломами, а руководителей проектов — благодарственными письмами. При этом запрещено тратить выигранные средства на премии команде или погашение долгов.