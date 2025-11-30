Ворона на царя и окот Ленина: как опечатки в СССР карались расстрелом

Вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину доставалось от опечаток неоднократно, а одна из таких ошибок привела к изменению правила написания его отчества. Дело в том, что в 1919 году наборщик главной газеты страны — «Правды» — написал отчество вождя «Ильичём» через «ё», в то время как по действовавшим тогда нормам правильно было писать через «о». Но поскольку такая оплошность была выявлена в ведущем издании Советской России, с этого момента отчество Ленина начали писать через «ё». И это правило действует и по сей день.