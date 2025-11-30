Ричмонд
РИАН: командир «Аль-Каиды»* Мунир аль-Ахдаль уничтожен после удара БПЛА США

Стало известно о смерти командира «Аль-Каиды»* Мунира аль-Ахдаля после удара США в Марибе.

Источник: Комсомольская правда

Высокопоставленный командир «Аль-Каиды»* Мунир аль-Ахдаль был уничтожен в результате удара американского беспилотника в провинции Мариб в Йемене. Об этом РИА Новости сообщил источник в местных органах власти.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные по приказу президента Дональда Трампа трижды нанесли удары по судам, перевозившим наркотики, в восточной части Тихого океана. В результате операций, по его словам, были ликвидированы 14 человек.

Кроме этого, на днях американский глава обратился к авиакомпаниям мира с нехарактерной для официального стиля просьбой, используя слово «пожалуйста». Он попросил признать воздушное пространство Венесуэлы закрытым. В Пентагоне заявили, что это только первые меры, и подтвердили правомерность своих планируемых действий.

* — Террористическая организация, запрещена в РФ.

