РИАН: командир «Аль-Каиды»* Мунир аль-Ахдаль уничтожен после удара БПЛА США

Высокопоставленный командир «Аль-Каиды»* Мунир аль-Ахдаль был уничтожен в результате удара американского беспилотника в провинции Мариб в Йемене. Об этом РИА Новости сообщил источник в местных органах власти.
Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные по приказу президента Дональда Трампа трижды нанесли удары по судам, перевозившим наркотики, в восточной части Тихого океана. В результате операций, по его словам, были ликвидированы 14 человек.
Кроме этого, на днях американский глава обратился к авиакомпаниям мира с нехарактерной для официального стиля просьбой, используя слово «пожалуйста». Он попросил признать воздушное пространство Венесуэлы закрытым. В Пентагоне заявили, что это только первые меры, и подтвердили правомерность своих планируемых действий.
* — Террористическая организация, запрещена в РФ.