Четырех мужчин, летевших в Россию, задержали в Южноафриканской Республике из-за нарушения закона о военной помощи. Об этом в субботу, 29 ноября, сообщили в элитном спецподразделении полиции Hawks.
Инцидент произошел в Международном аэропорту имени О. Р. Тамбо около Йоханнесбурга. Полиция утверждает, что задержанные планировали попасть в Россию через ОАЭ.
Сотрудники авиагавани доложили о гражданах, после чего их вывели из зоны посадки и доставили в отдел по борьбе с преступлениями против государства (CATS).
Несмотря на это, один из подозреваемых уже успел покинуть территорию ЮАР. Судебное заседание по рассмотрению преступления пройдет 1 декабря.
В этот же день в ЮАР также была задержана вернувшаяся из России журналистка. Причиной стали именно ее частые поездки в РФ. Ассоциация журналистов БРИКС считает ее арест произволом.
Недавно руководитель информационного агентства Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов, которых задержали в Азербайджане, в свою очередь, вернулись на родину.