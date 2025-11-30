Ричмонд
«Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его музло»: Захарова и Птаха выпустили трек «Белая стая»

Захарова сообщила о выходе совместного трека с рэпером Птахой.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о выходе совместного трека «Белая стая» с рэпером Птахой. Текст песни был написан самой Захаровой.

Песня содержит следующие строки: «Ты сможешь, конечно, я верю я знаю, воспрянуть небрежно, как белая стая… Мой ангел небесный, и это смогла: влюбился я грешный — а ты была такова». Дипломат прикрепила к посту текст песни и видеоклип.

«Птаха — Белая стая. Барышня и хулиган выпустили песню. Мой текст, его “музло”», — написала официальный представитель российского МИД в Tеlegram-канале.

Еще в июле, общаясь с журналистами на фестивале VK Fest, Захарова упоминала о работе над совместной с Давидом Нуриевым музыкальной композицией. Она подчеркивала, что, хотя это сотрудничество стало для нее неожиданностью, оно оказалось вполне естественным.

