«Ждут температурные качели». Синоптик Дмитрий Рябов озвучил прогноз погоды в Беларуси на декабрь 2025 года

Известный белорусский синоптик Дмитрий Рябов поделился, как сообщает ont.by, своим прогнозом, рассказав, каким будет начало зимы — декабрь 2025-го — в республике.
Данные мировых прогностических центров позволяют говорить о том, что декабрь будет на 1−1,5 градуса теплее нормы. А она, к слову, находится в пределах от минус 2 градусов на юго-западе и до минус 5 на северо-востоке Беларуси.
При этом первая декада декабря будет, по прогнозам синоптиков, наиболее теплой. Да и в целом, месяц обещает сохранить черты переходного сезона, и быть очень контрастным, при этом не обойдется без теплой, и даже оттепельной погоды. Скажем, тут Рябов говорит, придет ли зима в Беларусь ровно по календарю на неделе с 1 по 7 декабря.
— Обычно бывает от 12 дней с оттепелью по северо-востоку, до 20 дней по юго-западу Беларуси. То есть нас ожидают так называемые температурные качели, — отметил Рябов.
Что касается осадков, то в этом отношении в декабре в Беларуси выпадет климатическая норма. Белорусов ждут от 18 до 21 дня с осадками: снег, мокрый снег, в дни потепления — мокрый снег с дождем.
