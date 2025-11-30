Захарова выпустила совместную песню с рэпером Птахой

Песня называется «Белая стая». Она начинает со слов: «Мой ангел, будь сильной. Хранима судьбою, ты станешь двужильной, ведома мечтою». Менее чем за час пост с композицией набрал почти 15 тысяч просмотров и почти сотню комментариев.