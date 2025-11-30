Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зал позора»: США создали список СМИ, которые публикуют фейки

Белый дом создал раздел со списком СМИ, которые распространяют фейки.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США опубликовала на сайте Белого дома перечень СМИ, которые она считает источниками фейков.

Так, Boston Globe, CBS News и The Independent были включены в список «медиа-нарушителей недели». Белый дом приписал этим изданиям искажение заявлений президента Дональда Трампа.

В опубликованном материале заявляется, что демократы и так называемые «фейк-ньюз медиа» распространяли утверждения о том, что американский глава якобы отдавал незаконные распоряжения военным.

Раздел также включает «Зал позора» с перечнем изданий: The Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC. На данный момент первое место в этом списке занимает Washington Post, второе — MSNBC, а третье — CBS News.

К числу медиа-нарушителей, по версии Белого дома, также отнесены и Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico с Axios, которых обвиняют в дезинформации и предвзятости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый раздел на сайте Белого дома. В Telegram-канале она написала, что раздел стал аналогом российского проекта «Антифейк».

Накануне глава Белого дома оскорбил журналистку после вопроса о стрелке, который напал на национальных гвардейцев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше