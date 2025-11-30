«Зал позора»: США создали список СМИ, которые публикуют фейки

Администрация США опубликовала на сайте Белого дома перечень СМИ, которые она считает источниками фейков.
Так, Boston Globe, CBS News и The Independent были включены в список «медиа-нарушителей недели». Белый дом приписал этим изданиям искажение заявлений президента Дональда Трампа.
В опубликованном материале заявляется, что демократы и так называемые «фейк-ньюз медиа» распространяли утверждения о том, что американский глава якобы отдавал незаконные распоряжения военным.
Раздел также включает «Зал позора» с перечнем изданий: The Washington Post, CBS News, CNN и MSNBC. На данный момент первое место в этом списке занимает Washington Post, второе — MSNBC, а третье — CBS News.
К числу медиа-нарушителей, по версии Белого дома, также отнесены и Associated Press, The New York Times, The Wall Street Journal, Politico с Axios, которых обвиняют в дезинформации и предвзятости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый раздел на сайте Белого дома. В Telegram-канале она написала, что раздел стал аналогом российского проекта «Антифейк».
Накануне глава Белого дома оскорбил журналистку после вопроса о стрелке, который напал на национальных гвардейцев.