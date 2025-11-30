В Госдуме предложили выплачивать материнскую зарплату многодетным

Депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с РИА Новости пояснил, что инициативой предусматривается закрепление права неработающих многодетных матерей, воспитывающих пять и более детей, на получение ежемесячной материнской заработной платы, которая по сути является пособием маме за воспитание детей. Он отметил, что сейчас матери пятерых и более детей сталкиваются с ситуацией, когда полноценное трудоустройство для них оказывается невозможным.