МИД Венгрии ответил на заявления европейских политиков после визита Орбана в Москву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг необходимость получения мандата от ЕС для контактов с Россией. Это заявление прозвучало в ответ на критику международных партнеров, связанную с визитом премьера Виктора Орбана в Москву.
«Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков, я считаю, что необходимо устранить серьезное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще для каких-либо внешних переговоров», — написал министр в соцсети X.
Как заявил политик, венгерские власти при принятии решений руководствуются сугубо национальными интересами государства.
Напомним, что 28 ноября в российской столице прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Виктора Орбана. Венгерский премьер отметил, что встреча прошла успешно и подчеркнул, что энергоснабжение страны останется надежным.