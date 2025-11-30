Ричмонд
МИД Венгрии ответил на заявления европейских политиков после визита Орбана в Москву

Сийярто считает, что Венгрия не нуждается в мандате ЕС для диалога с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг необходимость получения мандата от ЕС для контактов с Россией. Это заявление прозвучало в ответ на критику международных партнеров, связанную с визитом премьера Виктора Орбана в Москву.

«Читая разочарованные заявления провоенных европейских политиков, я считаю, что необходимо устранить серьезное недоразумение. Нам, венграм, не нужно разрешение или мандат Брюсселя, Берлина или кого-либо еще для каких-либо внешних переговоров», — написал министр в соцсети X.

Как заявил политик, венгерские власти при принятии решений руководствуются сугубо национальными интересами государства.

Напомним, что 28 ноября в российской столице прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и Виктора Орбана. Венгерский премьер отметил, что встреча прошла успешно и подчеркнул, что энергоснабжение страны останется надежным.

