Орбан: Признание поражения Украины вызовет политическое «землетрясение» в ЕС

Если европейские страны признают поражение Киева в конфликте — это вызовет землетрясение в политике ЕС. Такое мнение в субботу, 29 ноября, выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Кроме того, подобное решение повлечет за собой волну отставок тех, кто препятствовал более скорому завершению боевых действий.

— Признание, что эта война проиграна, и мы не будем ее продолжать, вызвало бы землетрясение и изменения в политике. И они еще не дошли до момента, когда их заставят это признать, — отметил политик.

По его словам, позже для многих станет очевидно, что Киеву стоило соглашаться на мирный договор еще в 2022 году — тогда условия были значительно выгоднее для Украины.

— Кто в этом признается во Франции и в Бундестаге? В Америке это легко, потому что тот, кто допустил эту ошибку, проиграл выборы и ушел в отставку. А как насчет Франции и Германии? — добавил Орбан.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте, в свою очередь, считает, конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года.

