Папа римский и патриарх Варфоломей призвали к объединению христиан

Ранее папа римский Лев XIV издал указ, запрещающий католикам вступать в полигамные браки и состоять в полиаморных отношениях. Это решение было принято после двухлетних обсуждений в Ватикане и подтверждает традиционную позицию церкви о браке как союзе между одним мужчиной и одной женщиной.