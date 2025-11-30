В России предложили ввести «родительскую зарплату»: вот на каких условиях

«Если кто-то из родителей — как правило, это мама — находится с ребенком, то пускай она получает зарплату в размере хотя бы прожиточного минимума. Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», — сказал Миронов в беседе с ТАСС.