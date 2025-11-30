В России предложили ввести «родительскую зарплату»: вот на каких условиях

В России предложили выплачивать зарплату за материнство. По словам лидера партии СРЗП Сергея Миронова, матери, воспитывающие детей и не работающие официально, должны получать «родительскую зарплату» не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка.
«Если кто-то из родителей — как правило, это мама — находится с ребенком, то пускай она получает зарплату в размере хотя бы прожиточного минимума. Это будет справедливо и нужно. Нашим дорогим женщинам нужна обязательная государственная поддержка, мы на этом будем настаивать», — сказал Миронов в беседе с ТАСС.
Согласно предложению, один из родителей, не занятый на работе, будет получать регулярные выплаты за воспитание детей. Предусматривается, что средства будут перечисляться ежемесячно на каждого ребенка до достижения им 18 лет.
По словам Миронова, региональная практика предусматривает введение разовых выплат ко Дню матери. Причем в большинстве случаев их получают матери пяти и более детей.
Депутат Госдумы Виталий Милонов также призвал ввести выплаты многодетным матерям в честь их праздника.