СМИ: Российские туристы застряли в Стамбуле из-за подрыва нефтяных танкеров

Российские туристы не могут вылететь в Москву из аэропорта Стамбула — причиной является подрыв ВСУ нефтяных танкеров у берегов Турции. Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам одного из путешественников, он возвращался в РФ из Египта транзитом через Стамбул рейсом авиакомпании Pegasus Airlines РС386. Вылет был запланирован на 21:55 28 ноября.
Сначала рейс несколько раз переносили, после его пришлось вовсе отменить. Туристы ждали посадки порядка четырех часов. Работники аэропорта утверждают, что все из-за загоревшихся танкеров.
Тогда же многим предложили записаться на ближайший рейс, вылетающий из Стамбула 29 ноября. Не все успели внести свои данные, поэтому им пришлось бронировать места в самолете на более поздние даты.
— Предложили лететь, например, до Питера, а оттуда за свой счет добираться до Москвы, — цитируют туриста в публикации.
29 ноября танкер Virat под флагом Гамбии вновь подвергся атаке беспилотников у берегов Турции. Минтранс страны подтвердил нападение и отметил, что на судне пожара нет.