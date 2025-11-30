На Зеленского «давят» со всех сторон: что его ждет на предстоящих переговорах с США

Как сообщила газета The Washington Post, на следующей неделе американские власти планируют оказать давление на Владимира Зеленского для достижения договоренностей по урегулированию на Украине.
Публикация указывает, что киевский главарь переживает один из наиболее трудных периодов. Угроза его позициям связана с коррупционным скандалом вокруг бывшего руководителя его офиса Андрея Ермака, который был одним из ближайших соратников Зеленского.
По оценке газеты, Зеленскому предстоит выдержать новое давление американской стороны, которая стремится к заключению соглашения. Кроме этого, фактором воздействия также стали и условия, когда его окружение замешано в коррупционном скандале, а оппозиция требует перестановку в правительстве.
Как сообщил накануне Зеленский, Ермак после обысков в квартире подал в отставку.