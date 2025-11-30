Депутат предложил ввести меры защиты покупателей от «схемы Долиной»

«Если мы говорим об уже совершившемся акте купли-продаже недвижимости и последующем требовании продавца о возврате собственности под предлогом того, что он не осознавал свои действия, то в случае признания судом сделки недействительной надо ввести правило встречного исполнения — если продавец не в состоянии вернуть деньги, покупатель не обязан возвращать квартиру. До полного возврата средств недвижимость фактически должна оставаться в залоговом состоянии у покупателя», — сказал Кошелев РИА Новости.