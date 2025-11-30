В Турции отреагировали на атаки танкеров Virat и Kairos в Черном море

Официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели сообщил, что Анкара выражает озабоченность в связи с нападениями на два танкера в Черном море. По его словам, эти инциденты создали угрозу для человеческих жизней, безопасности судоходства и состояния окружающей среды.
«С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», — написал Кечели в соцсети X.
По словам Кечели, Анкара ведет консультации с соответствующими сторонами с целью недопущения распространения конфликта на Черное море и защиты турецких экономических интересов.
Как ранее писал KP.RU, в Черном море у турецкого побережья загорелись два танкера после возможного внешнего воздействия, включая потенциальную атаку беспилотниками.