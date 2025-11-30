В Турции отреагировали на атаки танкеров Virat и Kairos в Черном море

«С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе», — написал Кечели в соцсети X.