Ушла из жизни звезда TikTok Нина Сахарнова, пережившая блокаду Ленинграда

Нина Сахарнова начала вести свой канал в TikTok в возрасте 99 лет. Съёмкой, монтажом и созданием образов занималась её внучка. В своих коротких видео пенсионерка танцевала, пела и отвечала на вопросы подписчиков, в том числе о пережитом в блокадном Ленинграде. Благодаря своей искренности и жизнелюбию Нина Сахарнова сумела завоевать сердца миллионов зрителей.