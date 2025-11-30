В Нижнем Тагиле будут развивать адаптивыне виды спорта

«Команда Нижнего Тагила — чемпион России, трое наших пода‑футболистов уже в составе сборной России! Город будет и дальше создавать условия для развития адаптивных видов спорта. Приобрели специальный автомобиль, чтобы ребята могли комфортно ездить на тренировки и соревнования», — заявил глава города в своем telegram-канале.