Аналитики назвали топ высокооплачиваемых работников ТЭК в Тюменской области

В Тюменской области в текущем году наибольшую зарплату в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) получают работники добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Их доход в среднем составляет 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».