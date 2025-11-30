Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики назвали топ высокооплачиваемых работников ТЭК в Тюменской области

В Тюменской области в текущем году наибольшую зарплату в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) получают работники добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Их доход в среднем составляет 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

За год зарплаты в сфере ТЭК в регионе выросли.

В Тюменской области в текущем году наибольшую зарплату в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) получают работники добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Их доход в среднем составляет 90 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«В Тюменской области в октябре 2025 года работодатели сохраняют стабильный спрос на специалистов топливно-энергетического комплекса. В сфере добычи, переработки и транспортировки нефти и газа среднее зарплатное предложение составляет 90 000 рублей — это направление занимает первую позицию», — сообщили эксперты.

Далее идет сегмент энергетики, где среднее зарплатное предложение составляет 83 194 рублей. Замыкает тройку добыча, переработка угля, руд и других полезных ископаемых, где среднее зарплатное предложение составляет 83 078 рублей. Эксперты также отмечают, что доходы специалистов в сфере ТЭК за год выросли и продолжают увеличиваться.